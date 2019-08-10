Çağla Şıkel: Bodrum'da bir ayrana 40 lira verdim

Şıkel, “Siz iki saat için 300 bin TL verir miydiniz? sorusuna “40 liraya ayran içtim sitem ettim. O karar para vermem tabii ki. Yurt dışında izledim. O kadar pahalı değildi. 1200 liraya yakındı. Buraya geldiği için birilerinin onun parasını ödemesi lazım. Onlar da maalesef biz oluyoruz.” şeklinde yanıt verdi.