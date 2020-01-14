Çağla Şikel barmen Aydın Gürhan ile aşk mı yaşıyor? İddiaya olay cevap
Çağla Şikel ile barmen Aydın Gürhan arasında aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çağla Şikel'den konuya dair açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile 5 sene evvel evliliklerini sonlandıran Çağla Şikel hakkında önceki gün magazin gündemini sarsan aşk iddiası ortaya atılmıştı. Çıkan haberlere göre Şikel, barmen Aydın Gürhan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü model Çağla Şikel ve barmen Aydın Gürhan'ın uzun bir süredir beraber olduğu ve gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürhan, haberleri yalanlayarak "Öyle bir şey yok" dedi.
Barmen Aydın Gürhan'dan sonra sessizliğini koruyan Çağla Şikel'den iddialara dair sosyal medya hesabından bir yanıt geldi. Çıkan haberleri reddeden ünlü sunucu "İki gündür çok önemli bir eğitimdeydim. Bu esnada bana sormadan haber yapan ya da nazikçe sorup haber yapmayan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
Magazin dünyasını sarsan haberden sonra gizlerin çevrildiği barmen Aydın Gürhan ise merak konusu oldu. Magazin dünyasına uzak bir isim olan Aydın Gürhan, beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor.