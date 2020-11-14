Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın herkesin takdirini topladı saçını bağışladı
Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için Duygu Sarışın, saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajı ve bağışı herkesin beğenisini kazanmasına neden oldu.
Çağatay Ulusoy ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisiyle olay olan Duygu SArışın'ın son hamlesi herkesi mest etti. Duygu Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için saçını, tedavi sırasında dökülen hastalara hediye etti.
Destek olduğu anlamlı proje hakkında konuşan Duygu Sarışın, "Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler" dedi.
Saçlarını bağışlama sürecinden bahseden Duygu Sarışın, şu ifadeleri kullandı:
"Şöyle bir dönüp baktığınızda haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor. Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim.''
''Dünyayı sevgi kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle."