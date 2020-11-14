Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın herkesin takdirini topladı saçını bağışladı

Çağatay Ulusoy ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisiyle olay olan Duygu SArışın'ın son hamlesi herkesi mest etti. Duygu Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için saçını, tedavi sırasında dökülen hastalara hediye etti.