Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı bomba! Bot bağlayan Ulusoy'a binlerce beğeni yağdı

Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı olduktan sonra birliğine teslim olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Bot bağlayan Ulusoy'a binlerce beğeni yağdı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bedelli askerlikten yararlandı. 

115

Birliğe teslim oldu

Birliğine teslim olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı da sosyal medyada yayıldı.

215

Son zamanlarda aldığı kilolarla ve uzattığı sakallarla dikkat çeken 

315

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda kendi kuaförüne giderek asker tıraşı oldu. 

415