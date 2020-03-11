Çağatay Ulusoy'un Hakan Muhafız tarzı bakın nasıl oluşuyor inanılmaz değişim
Netflix'te yayımlanan ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da Çağatay Ulusoy'un 3 saatin üzerinde süren değişimi izleyenleri şaşırttı. Özel bir makyajla hazırlanan Çağatay Ulusoy, bakın nasıl tanınmaz hale geliyor.
Dijital dizi, film izleme platformu olan Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da Çağatay Ulusoy, değişimiyle görenleri şoke etti. Yeni sezonu olan 3. sezonuyla Netflix'te 8 bölümlük olarak yayımlanmaya başlayan dizide Harun karakterine de hayat veren Ulusoy'un değişimi ise 3 saatten fazla vakit alıyor.
İki karaktere birden hayat veren Çağatay Ulusoy'un Hakan karakterinden Harun karakterine dönüşmesini ve makyajını Hakan Muhafız ekibi kayda aldı. 3 saatlik değişim hızlandırılmış bir şekilde röportajlarla beraber seyirciye sunuldu.
Özel bir teknik kullanılarak ilk muhafız Harun'a dönüşen Ulusoy'un makyajı için tam 2.5 saat harcandı.
Saç ve makyaj için üç kişinin, kostüm hazırlığı için ise iki kişinin görev aldığı hazırlık, 3 saatin üzerinde bir sürede tamamlandı.