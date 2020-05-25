Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın ayrıldılar! Gündeme bomba gibi düştü

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışverişte görüntülenen Duygu Sarışın, her şeyin yolunda olduğunu belirtmişti. Hatta Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un mutfak işlerinde de çok maharetli olduğunu ifade etmişti.