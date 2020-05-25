Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın ayrıldılar! Gündeme bomba gibi düştü
İçerde dizisinde beraber rol arkadaşlığı yapan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Bir barışna bir küsen çiftin yeniden ayrıldıkları iddia edildi.
Korona salgını sonrası Zekeriyaköy'de bulunan evlerinde karantina sürecini beraber geçiren oyuncu çift, Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın yeniden ayrıldıkları gündeme geldi. Uzun bir zamandan beridir bir ayrılan bir barışan çift, yine ayrıldılar.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışverişte görüntülenen Duygu Sarışın, her şeyin yolunda olduğunu belirtmişti. Hatta Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un mutfak işlerinde de çok maharetli olduğunu ifade etmişti.
Fakat magazin kulislerinde ünlü çiftin ayrıldığına dair haberler dolaşmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, karantina sürecinde sürekli birlikte oldukları için aralarında anlaşmazlıklar çıktı ve yollarını ayırdılar.
Son olarak Netflix'in Hakan Muhafız projesinde yer alan ünlü oyuncunun, yeni sezonda TRT ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan ilk Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracağı ve bunun için de tarihi kitapları bol bol okuduğu öğrenilmişti.