Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ dalış için Jamaika'ya gidiyor!

2002 yılında düzenlenen Best Model yarışmasını kazanarak Türkiye birincisi olan ve Best Model of the World'e katılan Kıvanç Tatlıtuğ, Best Model of Turkey 2010 birincisi Çağatay Ulusoy ile yeniden bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıllarda da birlikte tatil yapan ikili, bu sefer sınırları aşacak.