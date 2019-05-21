Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ dalış için Jamaika'ya gidiyor!
Çarpışma dizisinin final yapacak olmasıyla tatile girecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz aylarını samimi arkadaşı Çağatay Ulusoy ile birlikte geçirecek.
2002 yılında düzenlenen Best Model yarışmasını kazanarak Türkiye birincisi olan ve Best Model of the World'e katılan Kıvanç Tatlıtuğ, Best Model of Turkey 2010 birincisi Çağatay Ulusoy ile yeniden bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıllarda da birlikte tatil yapan ikili, bu sefer sınırları aşacak.
Macerayı seven oyuncular, bu kez rotalarını Jamaika'ya çevirdi. Tatlıtuğ ile Ulusoy, bu yaz James Bond serisinin 25. filminin de çekilmekte olduğu Karayipler'deki egzotik adaya gitmeye karar verdi.
Turkuaz denizde dalış yapacak ikili, konaklamak için de '007 James Bond'un senaristi Ian Fleming'in otele çevrilen evi Goldeye (Altın göz) adlı villada kalacak.
Kişi başı 2 bin TL: Takvim'in haberine göre sıkı dostlar, Fleming'in ölmeden önce Bond serisini kaleme aldığı yer olarak önem taşıyan villada konaklamak için gecelik kişi başı 350 dolar yani 2 bin lira ödeyecek.