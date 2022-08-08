Çağatay Ulusoy ölümden döndü! Arabanın üstündeydi yerinden fırladı, korku dolu anlar yaşandı!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ekranlardan ve gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Uzun süreli sessizliğinin ardından Terzi dizisiyle setlere geri döndü. Çekimleri devam eden dizinin bir aksiyon sahnesinde talihsiz kaza yaşandı. Aracın üzerindeki kamera yerinden fırladı ve herkesin yüreğini ağzına getirdi. 31 yaşındaki Ulusoy, o kazayı ucuz atlattı.