Çağatay Ulusoy ölümden döndü! Arabanın üstündeydi yerinden fırladı, korku dolu anlar yaşandı!
Oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Şimdilerde yeni projesi olan 'Terzi'nin çekimlerini sürdüren Ulusoy, sette talihsiz bir kaza yaşadı. Otomobil ile bir aksiyon sahnesi çekerken, arabanın üstündeki kamera yerinden fırladı. Korkunç kaza, sette panik anları yaşattı. Çağatay Ulusoy, ucuz atlattı.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ekranlardan ve gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Uzun süreli sessizliğinin ardından Terzi dizisiyle setlere geri döndü. Çekimleri devam eden dizinin bir aksiyon sahnesinde talihsiz kaza yaşandı. Aracın üzerindeki kamera yerinden fırladı ve herkesin yüreğini ağzına getirdi. 31 yaşındaki Ulusoy, o kazayı ucuz atlattı.
Daha önce 'Adını Feriha Koydum', 'Medcezir', 'Deli Bal', 'Hakan Muhafız' ve 'İçerde' gibi güçlü yapımlarla seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz aylarda Marmaris'in Söğüt Köyü'nden arsa aldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
Söğüt'te hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu, 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL’ye satın aldığı öne sürülmüştü.
Öte yandan Çağatay Ulusoy'u dizi setlerine geri döndüren 'Süslü Korkuluk' için birçok iddia ortaya atılmıştı. TV8'de başlaması beklenen projenin daha sonra dijital bir platforma satıldığı duyurulmuştu. Kadrosunda Salih Bademci'nin de yer aldığı belirtilen proje için iki önemli değişiklik gerçekleşti.