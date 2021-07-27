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Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayanıp darp etti. O anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısıyla bir döneme damgasını vuran genç şarkıcı Çağatay Akman, bu kez eski sevgilisinin kapısına dayanmasıyla gündemde yer alıyor. Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Akman, Uslu ile arkadaşını darp etti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Uslu’nun evinin önünde tam 30 dakika oturdu

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu’nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman’ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı. 

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Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Eski kız arkadaşına sokak ortasında vurdu!

Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı.

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Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darp ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Genç kadın polisten yardım istedi

Uslu ise polisi arayarak yardım istedi. Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade verdi.

İŞTE ÇAĞATAY AKMAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNİ DARP ETTİĞİ O ANLAR

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