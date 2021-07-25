Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi! Eski aşkını taciz edip terör estirdi
Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile tanınan Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi.
44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" adayı olan genç şarkıcı Çağatay Akman önceki akşam gerçekleşen olayda, eski sevgilisi Öykü Uslu ile konuşmak için genç kadının Cihangir'deki evinin önüne geldi.
Akman, apartmanın önünde aşağıya inmesi için eski kız arkadaşına bağırıp çağırmaya başladı.
Bunun üzerine genç kadın aşağıya inerken, tartışmanın alevlenmesiyle Akman, eski sevgilisini darp etti.
Olay sonrası Uslu'nun şikayetiyle polis ekipleri, Çağatay Akman'ı gözaltına alıp ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü.