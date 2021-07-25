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Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi! Eski aşkını taciz edip terör estirdi

Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi! Eski aşkını taciz edip terör estirdi

Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile tanınan Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi.

Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi! Eski aşkını taciz edip terör estirdi

44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" adayı olan genç şarkıcı Çağatay Akman önceki akşam gerçekleşen olayda, eski sevgilisi Öykü Uslu ile konuşmak için genç kadının Cihangir'deki evinin önüne geldi. 

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Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi! Eski aşkını taciz edip terör estirdi

Akman, apartmanın önünde aşağıya inmesi için eski kız arkadaşına bağırıp çağırmaya başladı.

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Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi! Eski aşkını taciz edip terör estirdi

 Bunun üzerine genç kadın aşağıya inerken, tartışmanın alevlenmesiyle Akman, eski sevgilisini darp etti.

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Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi! Eski aşkını taciz edip terör estirdi

Olay sonrası Uslu'nun şikayetiyle polis ekipleri, Çağatay Akman'ı gözaltına alıp ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü.

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