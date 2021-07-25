Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi! Eski aşkını taciz edip terör estirdi

44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" adayı olan genç şarkıcı Çağatay Akman önceki akşam gerçekleşen olayda, eski sevgilisi Öykü Uslu ile konuşmak için genç kadının Cihangir'deki evinin önüne geldi.