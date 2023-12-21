Çadır kentte büyük panik! Bir anda başladı kısa sürede her yeri sardı
İhlas Haber Ajansı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde çadır kentte yangın paniği yaşandı. Alevler, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle diğer çadırlara sıçramadan söndürüldü.
Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesinde çadır kentte yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çadırın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle, diğer çadırlara sıçramadan yangın söndürüldü.
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Çıkan yangından dolayı çadır kullanılamaz hale geldi.
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