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Çadır kentte büyük panik! Bir anda başladı kısa sürede her yeri sardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Çadır kentte büyük panik! Bir anda başladı kısa sürede her yeri sardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde çadır kentte yangın paniği yaşandı. Alevler, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle diğer çadırlara sıçramadan söndürüldü.

Çadır kentte büyük panik! Bir anda başladı kısa sürede her yeri sardı

Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesinde çadır kentte yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çadırın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Çadır kentte büyük panik! Bir anda başladı kısa sürede her yeri sardı

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle, diğer çadırlara sıçramadan yangın söndürüldü.

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Çadır kentte büyük panik! Bir anda başladı kısa sürede her yeri sardı

Çıkan yangından dolayı çadır kullanılamaz hale geldi.

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Çadır kentte büyük panik! Bir anda başladı kısa sürede her yeri sardı
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