Buzlar eridi! Aleyna Tilki ile Cüneyt Özdemir'in barışma videosu sosyal medyayı salladı
Güçlü sesi, kendine has yorumuyla adını geniş kitlelere duyuran, sosyal medya paylaşımlarıyla çektiği kliplerle olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' adlı şarkısının klibi ile gündeme bomba gibi düşmüştü. O klibi gazeteci kimliği ile tanınan Cüneyt Özdemir" İyi bir ses berbat bir şarkı, beter bir klip" diyerek sert sözlerle eleştirmişti. İkili arasında ipler gerilmişken geçtiğimiz günlerde Özdemir Tilki'nin yanına gitti ve aradaki buzlar eridi...
Kendine has yorumu, güçlü sesiyle gönüllere taht kuran çektiği kliplerle olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' adlı şarkısının klibi 13 saatte 1 milyon izlenme alarak rekor bir izlenme sayısına ulaşmıştı. Meşhur klibi gazeteci kimliği ile tanınan Cüneyt Özdemir" İyi bir ses
berbat bir şarkı, beter bir klip" diyerek sert sözlerle eleştirmişti. İkili arasında ipler gerilmişken geçtiğimiz günlerde ünlü gazeteci Özdemir YouTube videosunda Aleyna Tilki ile bir mekanda karşılaştığını ve masasına gittiğini anlatarak " Aleyna Tilki ile sohbet ettik. Bir dünya starını yakından tanıma fırsatını da elde ettim." dedi... İşte haberin tüm detayları...
Sert sözlerle eleştirmişti
Genç yıldız Aleyna Tilki'nin 'Take It Or Leave It' adlı şarkısının klibi büyük yankı uyandırırken, gazeteci Cüneyt Özdemir tarafından sert eleştirilmişti. Özdemir'in sözleri sonrasında öfkelenen Aleyna Tilki ise Özdemir'e kendi sözleri üzerinden cevabını vermişti.
Sosyal medyada gündem oldu
İkilinin arasında ipler gerilmişken aylar sonra Cüneyt Özdemir'den Tilki'ye beyaz bayrak geldi. İki sevilen ismin barışma videosu sosyal medyada gündem oldu.
O sahne olay olmuştu
Şarkıcı Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle 13 saatte 1 milyon izlenme alarak rekor bir izlenme sayısına ulaşmıştı. Tilki'nin klibinde yer alan motor üstünde soyunma sahnesi adeta olay olmuştu..