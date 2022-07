Buzlar eridi! Aleyna Tilki ile Cüneyt Özdemir'in barışma videosu sosyal medyayı salladı

Kendine has yorumu, güçlü sesiyle gönüllere taht kuran çektiği kliplerle olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' adlı şarkısının klibi 13 saatte 1 milyon izlenme alarak rekor bir izlenme sayısına ulaşmıştı. Meşhur klibi gazeteci kimliği ile tanınan Cüneyt Özdemir" İyi bir ses

berbat bir şarkı, beter bir klip" diyerek sert sözlerle eleştirmişti. İkili arasında ipler gerilmişken geçtiğimiz günlerde ünlü gazeteci Özdemir YouTube videosunda Aleyna Tilki ile bir mekanda karşılaştığını ve masasına gittiğini anlatarak " Aleyna Tilki ile sohbet ettik. Bir dünya starını yakından tanıma fırsatını da elde ettim." dedi... İşte haberin tüm detayları...