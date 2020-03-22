Buzağılar Palandöken'de kayak pistine çıktı 'hastalandılar ne yapayım'

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici Ramazan Seylan, yollar kapalı olunca hastalanan iki buzağısını veterinere götürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seylan, bir bidonu ikiye bölüp, buzağıları içine yerleştirerek araçların ulaşabildiği bölgeye getirdi. Pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izledi.