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Büyükçekmece'deki gizemli kazının sebebi belli oldu! Kayıp kişinin cesedi aranıyormuş

Demirören Haber Ajansı
Büyükçekmece'deki gizemli kazının sebebi belli oldu! Kayıp kişinin cesedi aranıyormuş

BÜYÜKÇEKMECE'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazının detayları belli oldu. Emniyet ekiplerinin yaptığı kazıda kayıp olduğu belirtilen Murat K.'nin cesedinin arandığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'deki gizemli kazının sebebi belli oldu! Kayıp kişinin cesedi aranıyormuş

Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. 

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Büyükçekmece'deki gizemli kazının sebebi belli oldu! Kayıp kişinin cesedi aranıyormuş

İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı yapan ekipler, olay yerine kimseyi almadı. 

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Büyükçekmece'deki gizemli kazının sebebi belli oldu! Kayıp kişinin cesedi aranıyormuş

Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen Murat K. adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi.

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Büyükçekmece'deki gizemli kazının sebebi belli oldu! Kayıp kişinin cesedi aranıyormuş

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziye Murat K.'nin cesedinin gömüldüğünü söylemesi üzerine çalışmaların başladığı vurgulandı.

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