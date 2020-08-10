Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi düştü! Son hali korkunç
İSTANBUL’un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi yüzde 29, 43'e düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi. Ayrıca İstanbul'un genelinde barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde...
İstanbul barajlarında su seviyesi önceki yıla göre oldukça düşük seviyede.
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O barajlardan biri de Büyükçekmece Gölü. Büyükçekmece Gölü'nde doluluk yüzde 29, 43.
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Geçen yıl aynı dönem ise doluluk oranı yüzde 65.93 seviyesindeydi.
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İstanbul'un genelinde de barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde.
Geçen yıl genel doluluk oranı yüzde 64.88 iken bu yıl doluluk oranı yüzde 54.06 seviyesinde.
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