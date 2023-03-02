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Büyükada’da kaçak inşaat! ‘Basit onarım’ adı altında inşaata başladılar

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Büyükada’da kaçak inşaat! ‘Basit onarım’ adı altında inşaata başladılar

Büyükada’da eskiden dinlenme tesisi olarak kullanılan alanda kaçak inşaat yapıldığı iddia edildi. Adalar Belediyesi tarafından "basit onarım" tabelası asılan ve izinsiz inşaat yapıldığı öne sürülen alan dron ile görüntülendi.

Büyükada’da kaçak inşaat! ‘Basit onarım’ adı altında inşaata başladılar

Büyükada’da önceden dinlenme tesisi olarak kullanılan, daha sonra BELTUR tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanan yerde izinsiz inşaat yapıldığı iddia edildi. BELTUR’un işlettiği restoranın komple yıkıldığı, yeniden inşaata başlandığı, ‘basit onarım ve tadilat’ tabelası asılan alanda izinsiz bir şekilde inşaat yapıldığı öne sürüldü.

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Büyükada’da kaçak inşaat! ‘Basit onarım’ adı altında inşaata başladılar

İnşaat yapılan alan dron ile havadan görüntülendi. ‘Basit onarım ve tadilat’ tabelasının asıldığı inşaat alanında, ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarına devam ettiği, kolonların atıldığı ve katların çıkıldığı görüldü.

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Büyükada’da kaçak inşaat! ‘Basit onarım’ adı altında inşaata başladılar

“Her taraf kaçak inşaat doldu”
Ozan Narman isimli bir vatandaş, “Tadilat ruhsatıyla kocaman inşaat yapıyorlar. Adanın geneli bu durumda, deprem dinlemiyorlar, insanların can güvenliğini dinlemiyorlar.

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Büyükada’da kaçak inşaat! ‘Basit onarım’ adı altında inşaata başladılar

Her taraf kaçak inşaat doldu. Biz bu kaçak inşaatlardan çok korkuyoruz. Gelsinler Adalar Belediyesi’ne artık bir baksınlar. O alana düğün salonu yapılacak. 

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