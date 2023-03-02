Büyükada’da kaçak inşaat! ‘Basit onarım’ adı altında inşaata başladılar

Büyükada’da önceden dinlenme tesisi olarak kullanılan, daha sonra BELTUR tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanan yerde izinsiz inşaat yapıldığı iddia edildi. BELTUR’un işlettiği restoranın komple yıkıldığı, yeniden inşaata başlandığı, ‘basit onarım ve tadilat’ tabelası asılan alanda izinsiz bir şekilde inşaat yapıldığı öne sürüldü.