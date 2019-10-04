Büyük tehlike! Bu model telefonları kullananlar dikkat
Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlayan ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkarıldı. Uzmanlar milyonlarca android kullanıcısını tedirgin eden açıktan en fazla etkilenebilecek modelleri açıkladı.
Google araştırmacıları, bazı Android telefonlarda bulunan ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Açığın ortaya çıkması sonrası milyonlarca kullanıcının hesaplarından endişe duymaya başladı.
Google’ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor.
Açığın Google’ın resmi Android uygulama mağazası Google Play dışından yüklenen/indirilen uygulamalar veya Chrome internet tarayıcısı üstünden risk oluşturduğuna dikkat çeken Project Zero ekibi, açıktan etkilenebilecek olan cihaz modellerini de açıkladı.
Buna göre söz konusu güvenlik açığından etkilenebilecek olan Android telefon modelleri şunlar: