Büyük Taarruz 99 yaşında! Zafer Yürüyüşü düzenlendi
Büyük Taarruz 99 yaşında. 99. yıl dönümü nedeniyle kutlamalar dün gece başladı. Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önündeki törenle başlayan kutlamalar, gece Zafer Yürüyüşüyle devam etti.
Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nin önünde törenle başladı. Daha sonra Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, törende, 99 yıl önce böyle bir akşamda aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının, karargahı Konya'nın Akşehir ilçesinden Şuhut'a taşıdıklarını söyledi. O dönemde Şuhut'un işgal edilmediğini anımsatan Eroğlu, "Atatürk ve aziz silah arkadaşları, kahraman ordu 24 Ağustos 1922'den itibaren burada toplandı. 25 Ağustos 1922 cuma akşamı Zafer Yolu'ndan Kocatepe'ye yürüdü ve 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz başladı." dedi.
Atatürk Evi'ndeki törenden sonra mehter takımı eşliğinde atlı süvari birlikleri ile Şuhut Şehir Stadı'na yürüyüş yapıldı. Şehir Stadı'ndaki törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Afyonkarahisar'ın, büyük zaferin açılan son kilidi olduğunu söyledi.
Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu gösteri sundu, konser verdi.