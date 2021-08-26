Büyük Taarruz 99 yaşında! Zafer Yürüyüşü düzenlendi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, törende, 99 yıl önce böyle bir akşamda aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının, karargahı Konya'nın Akşehir ilçesinden Şuhut'a taşıdıklarını söyledi. O dönemde Şuhut'un işgal edilmediğini anımsatan Eroğlu, "Atatürk ve aziz silah arkadaşları, kahraman ordu 24 Ağustos 1922'den itibaren burada toplandı. 25 Ağustos 1922 cuma akşamı Zafer Yolu'ndan Kocatepe'ye yürüdü ve 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz başladı." dedi.