'Büyük Sıfırlanmış' insanların bilmesi gerekenler..

Aşı dağıtımları devam ederken, insanlık koronavirüse karşı savaşı kazanmaya hazır görünüyor. Ancak koronavirüs sonrası Büyük Sıfırlanmayı planlayan bazı seçkinler normale dönmek istemiyor. İşte bunun yerine planladıkları şeyler...

Kilitlenme ve maske yetkileri geçen yıl günlük yaşamın bir parçası haline gelirken, dünyanın dört bir yanındaki politikacılar vatandaşlarından " Yeni Normal" i kabul etmelerini istedi.

İfade her yerde yaygınlaştı, ancak aşılar yayılmaya yaklaştıkça, bu cümle, koronavirüs sonrası bir dünyada insan toplumunda ihtiyaç duyulan muazzam değişiklikleri tanımlamak için kullanılan yeni bir ifade olan " Büyük sıfırlanma" ile değiştirildi.

Mayıs ayında İngiltere Prensi Charles ve Dünya Ekonomik Forumu'ndan Klaus Schwab tarafından açıklanan 'Büyük Sıfırlama', daha eşit, nakitsiz, entegre ve sürdürülebilir bir küresel toplum yaratmak için iddialı bir plan.

Görünüşe göre dünya liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya mesajlarında belirgin bir şekilde yer alan " Daha İyiyi Geliştirin" sloganıyla plana dahil oldular.

Gecikmiş liberalleşme mi yoksa teknokratik Yeni Dünya Düzeni mi?

Plan hakkındaki görüşler, dünyanın ihtiyaç duyduğu koldaki atış olduğunu düşünenler ile Cyberpunk 2077’yi ütopik bir hayal dünyası gibi göstereceğini düşünenler arasında bölünmüş durumda.

Fikriniz ne olursa olsun, 2021 ve sonrasında bekleyen 'Yeni Normal'e yani YENİ DÜNYAYA bir göz atın.

Herkes için Aşı Pasaportu

Dünya Ekonomi Formu bile, vatandaşlara dokunulmazlık pasaportu veya aşı sertifikası vermenin "tartışmalı" olabileceğini kabul etti. Yine de bu, hükümetlerin fikirle oynamasını engellemedi.

İrlanda ve İsrail aşılanmamışların belirli alanlardan yasaklanmasını tartışırken İngiltere, yalnızca halka açık yerlere erişim sağlayacak dijital bir "özgürlük pasaportu" veri tabanı oluşturma fikrini "araştırıyor". Fransa, aşılanmamışların toplu taşıma araçlarını yasaklayabilir.

Bu tür hareketler, sivil özgürlük savunucuları tarafından şiddetle eleştirildi, ancak onları zorlayanlar umursamıyor.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair geçen hafta “Şimdi bir tür sağlık pasaportu hazırlayın” diye yazdı.

“Tüm itirazları biliyorum ama olacak. Dünyanın işleyişinin tek yolu bu ve kilitlenmelerin artık tek eylem yolu olmaması. " diye de ekledi.

Hükümetler, vatandaşları silah zoruyla aceleye getirilmiş ve yan etkili bir yumruk atmaya zorlayamayabilir, ancak buna mecbur kalmayacaklar.

Hava yolculuğu endüstrisi, önümüzdeki yıl uçmak için aşı kanıtı gerektireceğini söyledi ve özenti gezginlere basit bir seçenek bırakacak: aşıyı al ya da evde kal. Ekonomik havayolu Ryanair, fikri basit bir sloganla özetledi: "Jab & go!"

Dijital Kimlikler Ve Sosyal Kredi Puanları

Aşı kaydınız, kimliğinizin Büyük Sıfırlama mimarlarının erişmek istediği yalnızca bir yönüdür. Dünya Ekonomi Formu, Noel arifesinde yaptığı bir gönderide, dünya çapında bir milyardan fazla kişiye resmi kimlik vermeyi amaçlayan dijital kimlik uygulaması oluşturmak için iddialı bir plan hazırladı.

Dünya nüfusunun kaydedilmesi, Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan bir hedeftir ve Dünya Ekonomi Formu'nun önerdiği uygulama, kullanıcıların 'akıllı şehirler', sağlık hizmetleri ve finansal hizmetler, seyahat ve alışveriş sağlayıcıları ve devlet daireleri ile bağlantı kurmasını sağlayacaktır.

Sağlık pasaportu fikriyle birlikte, aşılanmayanların bu hayati hizmetlerin dışında tutulabileceği bir dünya kolayca hayal edilebilir.

Uluslararası Para Fonu bir adım daha ileri gitti, ancak bu ay algoritmalarının bir kişinin kredi puanını belirlemek için sosyal medya gönderilerini taramak için kullanılabileceğini önerdi.

Eşitsizlik

Büyük Sıfırlamanın savunucuları, Covid'den sonra daha eşit, adil bir ekonomi inşa etmekten bahsediyor. Ancak mevcut eğilimler geçecek bir şeyse, bu ekonomi daha çok ortaçağ feodalizmine benziyor, küçük bir milyarder grubu üstte ve geri kalanımız altta.

Kilitlenmeler küçük işletme sahipleri için felaket oldu. Örneğin San Francisco, küçük işletmelerinin yarısının kapandığını görürken, büyük ölçüde turizme ve konukseverliğe bağımlı olan New Orleans küçük işletmelerinin yüzde 45'ini kaybetti.

Bu kış ikinci bir tecrit uygulayan İrlanda gibi ülkelerde daha fazla işletmenin başarısızlıkla sonuçlandığı durum dünya genelinde aynı.

Bununla birlikte, dünyadaki milyarderler olağanüstü derecede iyi durumdalar. Amerika'nın üç virgülden oluşan devleri, pandemi başladığından beri servetlerini neredeyse bir trilyon dolar artırdı.

Amazon, 2020'de ikinci çeyrek sonuçlarına ulaştı, o dönemde 89 milyar dolar kazandı ve CEO Jeff Bezos'un servetini 200 milyar dolara çıkardı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ve Microsoft’un CEO’su aşı evanjelisti Bill Gates dahil olmak üzere en zengin 12 Amerikalının toplam serveti yüzde 40 oranında şaşırtıcı bir şekilde büyüdü.

2021'e kadar devam eden kilitlenmelerle, bu eğilimin yakın zamanda tersine döneceğine dair bir gösterge yok.

Tüm bunlar, Dünya Ekonomi Formu’nun hayal ettiği dünya için iyiye işaret ediyor. Kuruluşun kötü şöhretli tanıtım videosuna göre, 2030'a kadar ortalama bir insan "hiçbir şeye sahip olmayacak ve mutlu olacak."

Mallar ve hizmetler bunun yerine şirketlerden kiralanacak ve drone ile teslim edilecek, yalnızca Amazon gibi bir kurulum sağlanacak bir yerde olacak.

Çevrecilik için Yeni Bir İtici Güç

Koronavirüsten önce, iklim değişikliği - gerçek ama fazlasıyla siyasallaşmış bir sorun - liderler fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması için daha yakın tarihler duyurmak için birbirlerinin üzerine düştüğü için dünya çapındaki hükümetlerin en önemli sorunuydu.

Dünya liderleri, maliyeti ne olursa olsun, karbonsuz bir geleceğe yönelik taahhütlerini yenileyerek muhtemelen 2021'e başlayacaklar.

Örneğin Joe Biden, ABD'yi göreve gelir gelmez Paris iklim anlaşmasına geri döneceğine söz verdi [ki bunu yaptı].

Ortalama bir insan önümüzdeki aylarda ve yıllarda araba kullanma veya biftek yeme ayrıcalığına biraz daha fazla para ödeyebilirken, Dünya Ekonomi Formu'na göre asıl değişim 2030'da iklim değişikliğinin bir milyar insanı yerinden ettiği zaman hissedilecek. Benzeri görülmemiş bir mülteci dalgası yaratıyor.

Büyük Sıfırlama şartlarına göre, "mültecileri karşılama ve entegre etme konusunda daha iyi bir iş çıkarmamız gerekecek."

Batı için, bir iklim mültecileri dalgası, işler için daha fazla rekabet ve onları alan ülkelerde büyüyen bir alt sınıf anlamına geliyor. Bununla birlikte, onlar da tıpkı geri kalanımız gibi " hiç bir şeye sahip olma ve mutlu olma" fırsatına sahip olacaklar. .

Dünya Ekonomi Formu, bu politikaları kitlelere yaymak için 'tabandan' eylemcilerin lejyonlarına güvenebilir. Küresel Şekillendirme Topluluğu olan gençlik kanadı, geçen yılki iklim yürüyüşlerine katıldı ve topluluğun liderleri, Dünya Ekonomi Formu mütevelli heyeti Al Gore tarafından yönetilen bir aktivist organizasyon olan İklim Gerçekliği Projesi tarafından eğitildi .

Sansürlenme

Dünyanın sosyal medya devlerinin tamamı "komplo" içeriğini kırarken, "tehlikeli" yanlış bilgi ile meşru eleştiri arasındaki çizginin 2021'de nereye çekileceği görülmeye devam ediyor.

Ancak, 2021'de Silikon Vadisi'nin tartışılmayacak şeyler konusunda daha fazla söz sahibi olacağını söylemek zor değil.

Twitter, yalnızca 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri başkanını sansürledi ve rakibi hakkında zarar verici bilgileri bildirdiği için ulusal bir gazeteyi yasakladı.

" Komplo Teorisi" olarak damgalanan içerik söz konusu olduğunda , tartışma büyük olasılıkla bundan sonra daha az değil, daha çok kısıtlanacaktır.

Koronavirüs salgınının getirdiği küresel ayaklanmanın ortasında, dünya liderlerinin ve şirketlerinin halk üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için kaostan yararlandığını hayal etmek kolaydır.

Hatta Prens Charles, çalkantılı zamanlarımızı "büyük değişim vizyonları"nda başarılı olmak için "altın bir fırsat" olarak tanımladı.

" Büyük Sıfırlanma" nın gerçek uygulaması, hükümetlerin ve onların kurumsal ortaklarının hayal gücüne ve hırsına ve bunun ekonomik zorunluluk ve halkın direnişine karşı ne kadar başarılı olduğuna bağlı olacaktır.

En olası sonuç, sıfırlamanın parçalı bir şekilde sunulmasıdır. Ne olursa olsun, Dünya Ekonomi Formu önerileri, koronavirüs tehdidi azaldıktan çok sonra tartışmayı kesinlikle şekillendirmeye devam edecek.

Gelecek süreç insanoğlu ve tüm uluslar için çetin geçeceğe benziyor..

Allah En iyisini bilendir.

Selametle..