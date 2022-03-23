Büyük korkuya kapıldı! Ankara'da gözyaşlarına boğulan küçük çocuk balkonda dua etti: Kapıyı açık bırakınca...
ANTALYA’da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangında korku dolu anlar yaşattı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
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Dumanları gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.
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Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkıp sokağa indi.
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