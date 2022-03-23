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Büyük korkuya kapıldı! Ankara'da gözyaşlarına boğulan küçük çocuk balkonda dua etti: Kapıyı açık bırakınca...

Büyük korkuya kapıldı! Ankara'da gözyaşlarına boğulan küçük çocuk balkonda dua etti: Kapıyı açık bırakınca...

ANTALYA’da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangında korku dolu anlar yaşattı.

Büyük korkuya kapıldı! Ankara'da gözyaşlarına boğulan küçük çocuk balkonda dua etti: Kapıyı açık bırakınca...

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi. 

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Büyük korkuya kapıldı! Ankara'da gözyaşlarına boğulan küçük çocuk balkonda dua etti: Kapıyı açık bırakınca...

Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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Büyük korkuya kapıldı! Ankara'da gözyaşlarına boğulan küçük çocuk balkonda dua etti: Kapıyı açık bırakınca...

Dumanları gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. 

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Büyük korkuya kapıldı! Ankara'da gözyaşlarına boğulan küçük çocuk balkonda dua etti: Kapıyı açık bırakınca...

Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkıp sokağa indi. 

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