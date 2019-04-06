'Büyük Göç' sonlandı! İstanbul Havalimanı'nda seferler başladı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker AycıTürkiye’nin en büyük havalimanı Atatürk Havalimanı’mızdan, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı’mıza inmiş bulunuyoruz. Artık intikal tamamlanmıştır. Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır. 13 saatlik rekor bir sürede, planladığımızdan çok daha kısa bir sürede bu işi gerçekleştirmemizde emeği geçen Türk Hava Yolları ailesinin tüm çalışanlarına, TGS’nin tüm çalışanlarına ve Arkas Lojistik’in tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu gece yaklaşık bin 800 personel ile ve 600’den fazla tır ile sürekli sefer yapmak suretiyle sabaha kadar kolayladık ve yüzde 95’ini bitirdik. Hava trafiği bakımından hava trafiği intikallerinden sonuncusunu buraya Boeing 777 ile beraber ekibimizle inerek tamamladık. İstanbul halkına özellikle bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Geriye kalan intikalimizin yüzde 5’i söz konusu karadan yapılacak. Havadan intikaller tamamlandığı için karadan da son kalan ekipmanlar gelecek ve taşınmamızı tamamlamış oluyoruz. 29 Ekim 2018’den beri zaten 5 aya aşkın bir süredir uçuşlarımızı buradan yapıyorduk. Ama şimdi tüm filo, tüm ekip buradayız. Yeni evimizdeyiz, yuvamızdayız. Bize bu yuvayı hediye edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz