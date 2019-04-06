'Büyük Göç' sonlandı! İstanbul Havalimanı'nda seferler başladı
Türk Hava Yolları(THY),İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı
Türk Hava Yolları(THY),İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi.
Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı.
Atatürk Havalimanı’ndan başlayan taşınma sürecinin son aşamasında 150’nin üzerinde uçak bu kapsamda İstanbul Havalimanı’na geldi. Son uçak ile İstanbul Havalimanı’na gelen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır, 13 saatlik rekor bir sürede" dedi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker AycıTürkiye’nin en büyük havalimanı Atatürk Havalimanı’mızdan, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı’mıza inmiş bulunuyoruz. Artık intikal tamamlanmıştır. Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır. 13 saatlik rekor bir sürede, planladığımızdan çok daha kısa bir sürede bu işi gerçekleştirmemizde emeği geçen Türk Hava Yolları ailesinin tüm çalışanlarına, TGS’nin tüm çalışanlarına ve Arkas Lojistik’in tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu gece yaklaşık bin 800 personel ile ve 600’den fazla tır ile sürekli sefer yapmak suretiyle sabaha kadar kolayladık ve yüzde 95’ini bitirdik. Hava trafiği bakımından hava trafiği intikallerinden sonuncusunu buraya Boeing 777 ile beraber ekibimizle inerek tamamladık. İstanbul halkına özellikle bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Geriye kalan intikalimizin yüzde 5’i söz konusu karadan yapılacak. Havadan intikaller tamamlandığı için karadan da son kalan ekipmanlar gelecek ve taşınmamızı tamamlamış oluyoruz. 29 Ekim 2018’den beri zaten 5 aya aşkın bir süredir uçuşlarımızı buradan yapıyorduk. Ama şimdi tüm filo, tüm ekip buradayız. Yeni evimizdeyiz, yuvamızdayız. Bize bu yuvayı hediye edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz