Büşra Ayaydın tesettüre girmişti Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızının itirafları

21 yaşında tesettüre giren ve şuan 23 yaşında olan genç oyuncu, “Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O kişilerin sözleri benim yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime ‘Ben ne yapıyorum’ dedim. Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim.”