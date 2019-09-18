Buse Varol mini etek giyip paylaştı ardından isyan etti! Alişan da tepki gösterdi
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli bir gönderiye gelen kötü yorumlara isyan eden Buse Varol ve Alişan, o kişilere tepki gösterdi.
Alişan ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren Buse Varol, giyim tarzı ve kıyafetleriyle gündeme geldi. Yaptığı her paylaşımın altına gelen kötü yorumlara sessiz kalan Varol, bu sefer mini etekli bir gönderisine gelen yorumlara dayanamadı.
Geçtiğimiz gün ayna karşısında bir boomerang paylaşan Buse Varol, ilginç yorumlar aldı. Yorumlardan bazıları şu şekildeydi;
- Alişan nasıl bu kadar açık giydiriyor şaşırıyorum
- Ne giysen olmuyor vasatsın
- Çok kötü giyiniyorsun
Sessizliğini bozdu: Yapılan sayısız kötü yoruma tepkisiz kalamayıp sessizliğini bozan Buse Varol, o kişilere şu şekilde yanıt verdi; "Bence bazen çok komik oluyorsunuz. Beni takip ediyorsunuz ve bana kötü yorum yapıyorsunuz."
Beni bir salın: "Rahatsız olduğunuz hiçbir şeyi hayatınızda tutmayın. Beni de bir salın. Herkes kendi anneliğine kendi işine gücüne baksın. Bu işler böyle olmuyor."