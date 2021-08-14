Burun estetiği yaptırdı hayatı karardı! Rızası dışında yaptı 'düğün hediyem olsun' dedi
AVUSTURYA'da yaşayan Güllü Gökçe (25) adlı genç kız, evlilik arifesinde burun estetiği yaptırmak için İstanbul'da bıçak altına yattı ancak ameliyattan uyanınca hayatının şokunu yaşadı. 1 saat sürmesi gereken ameliyat 10 saat sürdü, rızası olmayan şeyler yapıldı.
Burun estetiği olmak üzere İstanbul Nişantaşı'ndaki ünlü bir doktorun muayehanesine giden Avusturya'da yaşayan genç kız hayatının şokunu yaşadı. Avusturya'da devlet kurumunda asistan olarak çalışan genç kızın hayatı, evlilik arifesindeyken yaptırdığı burun estetiği ameliyatı yüzünden zindan oldu.
İddiaya göre skandal ameliyat, özel bir hastanenin ameliyathanesinde geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirildi. Baeastetic ve Bilgehan Aydın Hair Welness İnstitute Kliniğinin sahibi Doktor Bilgehan Aydın, Güllü Gökçe (25) isimli genç kıza gerçekleştireceği burun operasyonu için izni olmadan kulağından kıkırdak parçası alarak, üst dudak ile çene kısmına cerrahi yöntemle yerleştirdi.
Genç kız 8 Nisan saat 15.30'da girdiği ameliyattan ertesi gün saat gece 03.00'da çıktı. Normal şartlarda bir saatlik olan ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü.
İp parçası unuttular kulağını kaybediyordu
Güllü Gökçe ameliyattan sonra uyandıktan sonra büyük bir şoka uğradı. Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi. Hatalı yapılan ameliyat sonrası kulakta, çenede ve dudakta enfeksiyona ve yoğun kanama gerçekleşti. Genç kızın dudağında ameliyattan sonra işlevi olmayan uzunca bir ip parçası unutuldu.