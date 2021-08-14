Burun estetiği yaptırdı hayatı karardı! Rızası dışında yaptı 'düğün hediyem olsun' dedi

İp parçası unuttular kulağını kaybediyordu

Güllü Gökçe ameliyattan sonra uyandıktan sonra büyük bir şoka uğradı. Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi. Hatalı yapılan ameliyat sonrası kulakta, çenede ve dudakta enfeksiyona ve yoğun kanama gerçekleşti. Genç kızın dudağında ameliyattan sonra işlevi olmayan uzunca bir ip parçası unutuldu.