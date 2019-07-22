Bursluluk sınavı sonuçları 2019 MEB açıklanıyor TC ile osdgm sorgulama
Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklanıyor. Devlet tarafından lise bitimine kadar geri ödemesiz 260 lira almaya hak kazanan öğrenciler netleşiyor. Eski adıyla PYBS sonuçları odsgm MEB sayfasından TC numarası ile sorgulanacak. Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak.
Bursluluk sınav sonuçları 2019 eski adıyla PYBS sonuçları bugün MEB tarafından öğrencilerin erişime açılacak. Devletin öğrencilere, lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak ödeyeceği 260 lirayı almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alabilecek bursluluk parası Vakıfbank'a yatırılacak. İlk bursluluk ödemesi ile 2019 Ekim ayının ilk haftası yapılacak.
İOKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilmektedir.
Eski adıyla PYBS bursluluk sınav sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanacak.
SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ: Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.