Bursluluk sınavı sonuçları 2019 MEB açıklanıyor TC ile osdgm sorgulama

SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ: Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.