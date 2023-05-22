Bursa'nın yeni sevimlisi kızıl panda yuvasına kavuştu

Yurtlu, 11 yaşında olan dişi pandanın 2018'den bu yana Bursa Hayvanat Bahçesinde olduğunu belirterek "Yeni gelen erkek pandamız henüz 2 yaşında. İlk tanışma anlarından bu yana bir aksilik olmadı. Gayet iyi anlaşıyorlar. İnşallah yavruları da olursa nesilleri devam edecek." dedi.