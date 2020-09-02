Bursa'nın Ayasofya'sı deniyordu! Son hali içler acısı

Kültürevi olarak hizmete açmıştı

Ancak yeni Özlüce Camii yapıldıktan sonra kullanılmadığı için metruk bir hale gelmişti. 2006 yılında metruk haldeki tarihî yapıya sahip çıkan Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylanan proje kapsamında binayı restore ederek, 2009 yılında Özlüce Kültürevi olarak hizmete açmıştı.