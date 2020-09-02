Bursa'nın Ayasofya'sı deniyordu! Son hali içler acısı
BURSA'nın Ayasofya'sı olarak tabir edilen Aziz Georgios Rum Ortadoks Kilisesi bakımsızlık sonucu yıkıldı.
Bursa’da kültür evine dönüştürülen 124 yıllık eski kilise bakımsızlıktan yıkıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2013 yılında ellerinden alınan binanın yıkılmasından sorumlu olan kişiler ve kurumlar hakkında hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde bulunan Özlüce Kilisesi, gece yarısı çöktü. Metruk bir haldeyken Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek kültür evine dönüştürülen, ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne geçen Özlüce Kilisesi, bakımsızlıktan yıkıldı. 1896 yılında yapıldığı tahmin edilen Aziz Georgios Rum Ortadoks Kilisesi, mübadeleden sonra camiye dönüştürülmüştü.
Kültürevi olarak hizmete açmıştı
Ancak yeni Özlüce Camii yapıldıktan sonra kullanılmadığı için metruk bir hale gelmişti. 2006 yılında metruk haldeki tarihî yapıya sahip çıkan Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylanan proje kapsamında binayı restore ederek, 2009 yılında Özlüce Kültürevi olarak hizmete açmıştı.
Kapısına kilit vurulmuştu
Geçmişte hem kilise, hem de cami olarak kullanıldığı için burasını korumak isteyen Nilüfer Belediyesi, tarihî yapıda çeşitli kültürel faaliyetler organize etmişti. Ancak 2013 yılında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu Özlüce Kültürevi belediyeden alınarak, İnesiye Köyü Cami Vakfı'na tescil ettirildi. Kapısına kilit vurulan tarihî binaya yıllarca hiçbir müdahalede bulunulmayınca çatlaklar oluşmaya başladı.