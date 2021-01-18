Bursa'dan Türk halkının hayal gücü ortaya çıktı! Kardan adamlar görenleri gülümsetti

Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. da paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü.