Bursa'daki patlamadan 3 gün sonra kahreden haber
BURSA’da geçtiğimiz günlerde bir atölyede meydana gelen patlamada ağır yaralanan kadın işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece patlamada ölenlerin sayısı üçe yükselmiş oldu.
Demirören Haber Ajansı
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, iplik boyama ve üretim fabrikasındaki 2 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralanan Şura Şensoy (23), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasında geçen Cuma günü patlama meydana geldi.
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Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap ile işçiler Ferhat Göral, Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı.
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Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral olay günü hayatını kaybetti.
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