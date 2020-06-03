Bursa'daki köyde koronavirüs vakası görülmedi! Aldıkları o tedbir salgına duvar oldu
BURSA'da Alacaat Mahallesi, koronavirüsün ülkede yayıldığı günden beri ortak hareket etti. Mahalleye Ramazan ayında ve bayramda ziyaretçi sokulmazken muhtar ortak hareket için vatandaşlara teşekkür etti.
Türkiye koronavirüsün görüldüğü ilk günden itibaren aldığı önlemlerle dünyaya örnek olurken, Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi sakinleri ilginç bir dayanışma sergiledi. Tedbir amacıyla dışarıdan misafir kabul etmeyen ve tedbirlerin sıkı sıkıya uygulandığı mahallede, ihtiyaçlar da mahallelinin imkanlarıyla karşılandı.
"Çok şükür koronavirüs hiç görülmedi"
Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık şöyle konuştu, "İlk virüs görüldüğü günden itibaren Bursa veya ilçe merkezine göç eden mahalle sakinlerimiz bize teklifte bulundular. 'Köydeki yaşlılara sahip çıkalım ve köye gelmeyelim' dediler. Aldığımız tedbirler sayesinde çok şükür koronavirüs hiç görülmedi.
Bayramda köye kimse gelmedi: Biz de mahallemize sahip çıktık. Ramazan ve bayram dahil olmak üzere kimse gelmeyip herkes uzaktan bayramlaştı.
Bu tür tedbirlerde devlet ne kadar dikkatli ise bizim vatandaşlarımız da dikkatli. Yaptıkları duyarlı davranışları için herkese teşekkür ediyorum.