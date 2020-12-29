Bursa'da yılın hekimi için cenaze töreni düzenlendi! Cenazede gözyaşları sel oldu
BURSA’da, koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş (52) için görev yaptığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Durmuş’un yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Bursa’da yaklaşık 50 gün önce koronavirüse yakalanan ve son 35 gününü tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda geçiren Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, dün hayatını kaybetti. Durmuş için görev yaptığı ve koronavirüs tedavisi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Tören sırasında Durmuş’un babası Hüsnü, annesi Elmas, eşi Gül Durmuş ile yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.
Törenin ardından Yavuz Durmuş'un mesai arkadaşları gazetecilere, Durmuş'un tıp alanında yaptığı çalışmaları, hastaneye olan katkıları ve hastalarıyla yakından ilgilendiğini anlattı.
Yavuz Durmuş’un cenazesi hastanede düzenlenen törenin ardından defnedileceği İstanbul’a kara yolu ile yola çıktı.