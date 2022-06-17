Bursa'da yaşanan imam hatipte dansözlü eğlenceden sonra açığa alınan müdürle ilgili yeni gelişme!

Bursa'da iki hafta önce bir okulun okul aile birliği tarafından gelir elde etmek için düzenlediği dansözlü eğlencenin imam hatip okulunda değil, mahalledeki 3 okulun ortak kullandığı çok amaçlı salonda sadece kadınlara özel matine şeklinde düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında sosyal medyada görüntülerin büyük tepki alması sonucu okul müdürü görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün öğrenciler karnelerini alırken, veliler ise okul müdürüne destek amaçlı okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.