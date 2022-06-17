Bursa'da yaşanan imam hatipte dansözlü eğlenceden sonra açığa alınan müdürle ilgili yeni gelişme!
Bursa'da iki hafta önce bir imam hatip okulunun okul aile birliği tarafından, gelisağlamak ve için düzenlediği ücretli eğlenceye dansöz getirmesi dündeme bomba gibi düşmüştü. Bakın olayın arkasında ne varmış...
Bursa'da yaşanan dansözlü imam hatip eğlencesi skandalı, geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Eğlencenin görüntüleri ortaya çıktıktan sonra açığa alınan okul müdürüne velilerden tam destek...
Bursa'da iki hafta önce bir okulun okul aile birliği tarafından gelir elde etmek için düzenlediği dansözlü eğlencenin imam hatip okulunda değil, mahalledeki 3 okulun ortak kullandığı çok amaçlı salonda sadece kadınlara özel matine şeklinde düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında sosyal medyada görüntülerin büyük tepki alması sonucu okul müdürü görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün öğrenciler karnelerini alırken, veliler ise okul müdürüne destek amaçlı okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Özer de Bursa ziyaretinde, Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen dansözlü eğlencenin ardından bir düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, "Resmi Gazete'de dün yayınlanan değişikliğe göre okullarımızın aile birlikleri okul yönetiminden izin almadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Sosyal faaliyetler okul idaresinin izin ve denetiminde olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Olay, iki hafta önce merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan 3 okulun ortak kullandığı çok amaçlı salonda meydana gelmişti. Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde, okul aile birliği tarafından okula gelir elde etmek için yapılan kadınlara özel matinede oynatılan dansöz vardı. Kısa sürede büyük tepki toplayan görüntü sonucu Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, okul aile birliğini görevden alırken, okul müdürünü de görevden uzaklaştırmıştı.