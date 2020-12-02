Bursa'da yasak aşk yaşadığı kadın öldü giydirip kapının önüne bıraktı
Akıllara durgunluk veren olayın adresi Bursa... 37 yaşındaki şahıs Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen evli sevgilisini, giydirip kapı önüne bıraktı.
BURSA’da Yusuf A. (37), evinde geceyi birlikte geçirdiği evli Nuray E.'yi (32) fenalaşması üzerine kıyafetlerini giydirip, kapının önüne bıraktı. Polisi arayıp, 'kadın bayılmış' ihbarında bulunan Yusuf A., Nuray E.'nin öldüğünü öğrenince kaçtı. Kadının cep telefonunu da alan Yusuf A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, geçen pazar günü, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Orhaneli ilçesindeki evinden, eşine, halasına gideceğini söyleyerek çıkan Nuray E., sevgilisi Yusuf A.'nın evine gitti. Çift geceyi birlikte geçirmeye karar verdi. Nuray E. eşini arayarak, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halasında kalacağını söyledi. Çift, birlikte olduktan sonra Yusuf A., duşa girdi. İddiaya göre Yusuf A., yatak odasına geri geldiğinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Yusuf A., Nuray E.'yi kıyafetlerini giydirip, evin bulunduğu apartmanın girişine bıraktı.
Yusuf A., 112’yi arayarak, kapısında bir kadının baygın yattığını bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Nuray E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre sonra ekiplerin yanına gelen Nuray E.'nin öldüğünü öğrenen Yusuf A., korkuyla kadının cep telefonunu alıp, kaçtı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda Nuray E.'nin gece Yusuf A. ile birlikte kaldığını, kadını, bina girişine Yusuf A.’nın bıraktığını tespit etti. Yusuf A., Orhangazi ilçesinde, çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.