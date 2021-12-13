Bursa'da vatandaşlar akın etti! Esnafın yüzü güldü: 200 bin TL altında ikinci el araç kalmadı
BURSA'da kurulan ikinci el oto pazarında ikinci el araçlara talep olması ve araçların satılması esnafın yüzünü güldürdü.
Son aylarda durgunluk yaşayan ikinci el oto pazarında bu hafta büyük bir yoğunluk yaşandı. Araç almak isteyen vatandaşlar adeta pazara akın etti. Fiyatlar yükselmesine rağmen satış yapan esnafın yüzü güldü.
Pazarda 35 bin liradan başlayan ikinci el oto fiyatları yukarıya doğru çıkıyor.
Vatandaşlar ise bakıp inceledikleri ikinci el otomobillerden bütçelerine uygun olanları beğenip alıyor.
Uzun zamandır durgunluk yaşanan pazarda bu hafta satışların iyi olması ve vatandaşların talep göstermesiyle birlikte, alanın da satanın da yüzü güldü.