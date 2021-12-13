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Bursa'da vatandaşlar akın etti! Esnafın yüzü güldü: 200 bin TL altında ikinci el araç kalmadı

Bursa'da vatandaşlar akın etti! Esnafın yüzü güldü: 200 bin TL altında ikinci el araç kalmadı

BURSA'da kurulan ikinci el oto pazarında ikinci el araçlara talep olması ve araçların satılması esnafın yüzünü güldürdü.

Bursa'da vatandaşlar akın etti! Esnafın yüzü güldü: 200 bin TL altında ikinci el araç kalmadı

Son aylarda durgunluk yaşayan ikinci el oto pazarında bu hafta büyük bir yoğunluk yaşandı. Araç almak isteyen vatandaşlar adeta pazara akın etti. Fiyatlar yükselmesine rağmen satış yapan esnafın yüzü güldü.

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Bursa'da vatandaşlar akın etti! Esnafın yüzü güldü: 200 bin TL altında ikinci el araç kalmadı

Pazarda 35 bin liradan başlayan ikinci el oto fiyatları yukarıya doğru çıkıyor.

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Bursa'da vatandaşlar akın etti! Esnafın yüzü güldü: 200 bin TL altında ikinci el araç kalmadı

Vatandaşlar ise bakıp inceledikleri ikinci el otomobillerden bütçelerine uygun olanları beğenip alıyor. 

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Bursa'da vatandaşlar akın etti! Esnafın yüzü güldü: 200 bin TL altında ikinci el araç kalmadı

Uzun zamandır durgunluk yaşanan pazarda bu hafta satışların iyi olması ve vatandaşların talep göstermesiyle birlikte, alanın da satanın da yüzü güldü.

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