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Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı! 1 kişi öldü 2 yaralı var

Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı! 1 kişi öldü 2 yaralı var

BURSA’da, kontrolden çıkan TIR'ın üzerine devrildiği, seyir halindeki otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. TIR'daki 2 kişi de yaralanırken, kaza sonrası otomobilde yangın başladı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı! 1 kişi öldü 2 yaralı var

 Yakup Işık’ın (38) kullandığı 16 AHV 969 plakalı, sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Seyir halindeki otomobil, kazanın ardından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

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Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı! 1 kişi öldü 2 yaralı var

Kazada, Yakup Işık ile TIR’da bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı! 1 kişi öldü 2 yaralı var

TIR’ın dorsesinin altında kalan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevimli’nin cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sevimli’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı! 1 kişi öldü 2 yaralı var

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolu, bir süre trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi.

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