Bursa'da sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyvelerle serinliyor!
TÜRKİYE genelindeki yüksek sıcaklıklar yalnızca insanlara değil hayvanlara da zor anlar yaşatıyor. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaşayanlar, buzlu meyvelerle serinliyor.
206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi ve 121 tür ile yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, örnek bir davranışa sahne oldu.
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Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 30 dereceyi bulduğu Bursa’da, sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyve kokteylleriyle serinliyor.
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Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin sevimli misafirleri babun, ayı ve tapirler, sıcaklarda buzlu meyve kokteylleri ile besleniyor.
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Hayvanat bahçesinde çalışan görevliler özel olarak hazırladıkları buzlu meyveleri hayvanların yaşama alanına bırakarak serinlemelerini sağlıyor.
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