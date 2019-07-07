Bursa'da sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyvelerle serinliyor!

206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi ve 121 tür ile yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, örnek bir davranışa sahne oldu.