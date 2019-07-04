Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar oraya koştu!
Demirören Haber Ajansı
Türkiye kavurucu sıcaklarla boğuşurken, Bursa’da sıcaktan bunalan çocuklar da parkların fıskiyelerinde serinlemeye çalıştı.
Yıldırım Belediyesi'nin Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde fıskiyeler altında serinlemeye çalışan çocuklar hem serinledi, hem eğlendi.
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Bazı çocuklar bisikletleriyle suyun altından geçerken, renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Bursa’da hava sıcaklıkları 33 derece, nem oranı ise yüzde 50 seviyelerinde seyrederken, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceleri bulması bekleniyor.
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Meteoroloji yetkilileri saat 12.00-15.00 arasında sıcaklıkların en hissedilir olacağını vurguladılar.
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