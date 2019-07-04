Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar oraya koştu!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar oraya koştu!

Türkiye kavurucu sıcaklarla boğuşurken, Bursa’da sıcaktan bunalan çocuklar da parkların fıskiyelerinde serinlemeye çalıştı.

Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar oraya koştu! - Sayfa 1

Yıldırım Belediyesi'nin Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde fıskiyeler altında serinlemeye çalışan çocuklar hem serinledi, hem eğlendi.

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Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar oraya koştu! - Sayfa 2

Bazı çocuklar bisikletleriyle suyun altından geçerken, renkli görüntüler ortaya çıktı. 

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Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar oraya koştu! - Sayfa 3

Bursa’da hava sıcaklıkları 33 derece, nem oranı ise yüzde 50 seviyelerinde seyrederken, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceleri bulması bekleniyor. 

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Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar oraya koştu! - Sayfa 4

Meteoroloji yetkilileri saat 12.00-15.00 arasında sıcaklıkların en hissedilir olacağını vurguladılar.

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