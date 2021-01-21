Bursa'da şehir hayatından sıkılan çift ormanda tek odalı barakada yaşamaya başladı

3 yıl önce eşi ile İsviçre ve Fransa’da bir aylık doğa yürüyüşü yaptıklarını, böylelikle doğada yaşam fikrine alıştıklarını belirten Sema Tekin, “İsviçre ve Fransa’da kaldığımız kampinglerde doğada da yaşanabileceğini gördük." dedi.