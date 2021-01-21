Bursa'da şehir hayatından sıkılan çift ormanda tek odalı barakada yaşamaya başladı
BURSA'da Tekin çifti, tek göz tahta barakada yaşamaya başladı. Şehir hayatını geride bırakarak doğayla buluşan çift, yaşadıkları yeri kampçıların uğrak yeri haline getirdi.
5 yıl önce evlenen Uğur-Sema Tekin, 2 yıl önce şehir merkezindeki evlerini satıp, doğa sporları malzemesi satan iş yerlerini de kapatarak, Kestel ilçesinin Uludağ eteklerindeki kırsal Dağdibi Mahallesi’ne 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda arazi satın aldı.
Başlarda haftada bir kez arazilerinde kamp yapan çift, daha sonra yaptıkları tek odalı barakada yaşamlarını sürdürme kararı aldı.
Şehir hayatının ardından bazı zorluklar yaşasalar da geri dönmeyen çift, şimdilerde 5 ayrı evden oluşan kamp alanıyla doğaseverleri ağırlıyor.
3 yıl önce eşi ile İsviçre ve Fransa’da bir aylık doğa yürüyüşü yaptıklarını, böylelikle doğada yaşam fikrine alıştıklarını belirten Sema Tekin, “İsviçre ve Fransa’da kaldığımız kampinglerde doğada da yaşanabileceğini gördük." dedi.