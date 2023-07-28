Bursa'da sahte engelli raporu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Polis, dolandırıcıları yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda C.K. (48), H.Y. (42), Ş.Ö. (38), F.V. (39), Y.Ş. (47), A.O. (48), H.T.Y. (44), A.O.Y. (44) ve H.M. (59) isimli şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda birçok doktora ait sahte kaşe, çok sayıda muayene evrakları ve başka kişilere ait sağlık kurulu raporları ile sahte belgeler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahısların işlemleri sürüyor.