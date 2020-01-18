Bursa’da park yüzünden çıkan kavgada yaşlı çifti öldüresiye dövüldü

Küfürler etmeye başladı

Neden böyle bir saldırıya maruz kaldıklarına anlam veremediklerini belirten Nesrin Enözel, “Doktordan geldik. Arabayı park edecektik. Ben zor yürüdüğüm için eşim arabayı apartmanın önüne çekti. Daha sonra oradan alacaktı. Ama bize saldıran kişi, küfürler etmeye başladı. İlk başta bana vurdu. Daha sonra eşime saldırdı. Elinde sert bir şeyler vardı. Otomobil olduğu için dükkâna motorunu koyamıyormuş. Oraya yazı yazmış. Kimse arabasını park etmesin diye. Onun için bize saldırmış. Daha önceden ne husumetimiz var. Ne de aramızda geçen bir diyalog. Eşim her zaman beni ilk önce apartmanın önünde indirir engelim olduğu için daha sonra otomobili yolun karşısına park eder” dedi.