Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Görüntüler korkunç çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı
BURSA'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Kentte peş peşe şimşekler çaktı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Şehirde bir çok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkılırken terminaldeki yolcular büyük panik yaşadı.
Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından Bursa'da kuvvetli sağanak görüldü. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.
Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.
Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu.
İşte o görüntüler..