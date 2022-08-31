Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Görüntüler korkunç çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından Bursa'da kuvvetli sağanak görüldü. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.