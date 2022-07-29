Bursa'da köprüden uçan tır dehşet saçtı! Araçları ezdi ölü ve yaralı var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, AFAD, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ticari takside sıkışarak ağır yaralanan Aras'ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.