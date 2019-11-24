Bursa'da köprüden uçan otomobilde can pazarı
BURSA'da köprülü kavşaktan uçarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.
BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa köprülü kavşağında meydana gelen kazada; alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte Yıldırım istikametine giden Selçuk Ç.'nin kullandığı 16 ACZ 635 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak aşağıya uçtu.
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Ters dönen araçta bulunan sürücü Selçuk C. (26) ile Cemil K. (27), Ünal K. (31) ve İsmail K. (43) yaralandı.
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Aracın takla atarak köprüden düştüğünü gören vatandaşlar yaralıları araçtan çıkarıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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