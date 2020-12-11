Bursa'da kısıtlama öncesi ilginç görüntüler: Uludağ'dan gelen su kuyruk oluşturdu

Her kısıtlama öncesi oluşan su kuyruğu, bu hafta da devam etti. Bugün saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyenler, 20 litrelik su bidonlarını yanlarına alarak, doldurdu.