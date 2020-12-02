Bursa'da karantinadaki evlere bekçi denetimi! Çat kapı geliyorlar

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen FİTAS uygulamasına ( Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) Emniyet Müdürlüğü de ciddi destek veriyor. Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Polis Merkezi bekçileri her gün düzenli olarak telefonlarından açtıkları bu uygulama ile Covid-19 testi pozitif çıkan aileleri kapı önlerine kadar gidip denetliyor.