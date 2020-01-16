Bursa'da İsa bebeğin kolundaki yaranın sebebi bulunamıyor
BURSA'da, sol kolunda yarayla dünyaya gelen İsa Asaf Midilli'nin ailesi, çocuğunu tedavi ettirmenin yollarını ararken bir yandan da anne karnında oluştuğu söylenen yaranın sebebini araştırıyor.
Bursa'da Rukiye (29) ve Ufuk Midilli (28) çiftinin geçen yıl Temmuz ayında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlk çocuklarını kucağına alan çift, İsa Asaf ismini verdi. Doğum gerçekleştikten yaklaşık bir saat sonra, baba Ufuk Midilli'yi odasına çağıran doktor, çocuğun sol kolunda bir kızarıklık olduğunu söyledi. Hamilelik sürecinde böyle bir şeyden haberdar olmadıklarını söyleyen Ufuk Midilli, yaranın boyutunu ve sebebini öğrenmek için Plastik Cerrahi servisine başvurdu.
Kabuk haline geldi
Yapılan tahlil ve incelemelere rağmen bebeğin kolunda oluşan yaranın sebebi anlaşılmadı. Doktorlar tarafından anne karnında oluştuğu söylenilen yara, bir kaç gün geçtikten sonra kabuk haline geldi. Kabuğun alınıp incelenmek için Patoloji'ye gönderilmesinin ardından İsa bebeğin kolu sargıya alındı.
Anne karnında oluştuğu söyleniyor
Kolu uzun süre hareketsiz kalan İsa bebek, sargılar çözüldükten sonra sol bileğini ve parmaklarını kullanamaz hale geldi. Genç çift, İsa bebeğin kolunu ve parmaklarını kullanabilmesi için tedavi yolları ararken bir yandan da anne karnında oluştuğu söylenen yaranın sebebini araştırıyor.
Bilirkişilerden yardım istiyoruz
Eşinin hamileliği sürecinde herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını söyleyen Ufuk Midilli, "Bu süreçten sonra Hematoloji, çocuk doktoru, plastik cerrahi, fizik tedavi gibi çeşitli yerlere gönderdiler. Sonuç olarak çocuğumuz 1 buçuk yaşına geldi fakat yaranın ne olduğu hakkında bir bilgi sahibi değiliz.