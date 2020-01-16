Bursa'da İsa bebeğin kolundaki yaranın sebebi bulunamıyor

Bursa'da Rukiye (29) ve Ufuk Midilli (28) çiftinin geçen yıl Temmuz ayında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlk çocuklarını kucağına alan çift, İsa Asaf ismini verdi. Doğum gerçekleştikten yaklaşık bir saat sonra, baba Ufuk Midilli'yi odasına çağıran doktor, çocuğun sol kolunda bir kızarıklık olduğunu söyledi. Hamilelik sürecinde böyle bir şeyden haberdar olmadıklarını söyleyen Ufuk Midilli, yaranın boyutunu ve sebebini öğrenmek için Plastik Cerrahi servisine başvurdu.