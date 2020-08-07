Bursa'da hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı! 'Üzerine oturmuş bıçaklıyordu'
BURSA'da hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan caninin etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı. Şahsı etkisiz hale getiren vatandaş, cani adamın ablasının üzerine oturmuş bıçak darbeleri vurduğunu söyledi, o anları anlattı.
Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa B., uzun süredir görüşmediği hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın evine geldi. Kapıyı açan ablasına, "Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin" diyerek, bıçakla saldırdı.
9 yerinden bıçaklanmıştı hastaneden haber geldi
O sırada evde olan diğer ablalar, Mustafa B.'ye engel olmak istedi. Bağırışlar üzerine gelen komşular, Mustafa B.'yi binadan çıkararak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Zübeyde Gülbakan'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülbakan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği, tedbir amaçlı yoğun bakım bölümünde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Binanın zemin katında iş yeri bulunan Uğur Yılmaz (52), çığlıkları duyunca yardıma koştuğunu, Mustafa B.'yi Zübeyde Gülbakan’ın üzerine oturmuş bıçaklarken gördüğünü belirtti.
Yılmaz, "Dün ofisin önünde otururken, yukarıdan çığlıklar duydum. Apartmana girdiğimde birinci katta bir kadının üzerine bir adam oturmuş bıçaklıyordu. Yanında bir kadın daha vardı, durdurmaya çalışıyordu. Olayı anlamadan Allah'ın verdiği güçle bıçaklayan adamı aldım, duvara itekledim. Daha sonra kesici aleti düşürttüm." dedi