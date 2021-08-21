Bursa'da görenler inanamadı! Arı yatağına girdi: Sadece 30 dakika...

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde de (GETAT) görev yapan Uzm. Dr. Dursun Ünal, Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi'nde kurduğu tıbbi aromatik bahçesinde arı ve arı ürünlerinin sağlık için kullanılmasına (apiterapi) yönelik çalışmalar yapıyor.