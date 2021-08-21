Bursa'da görenler inanamadı! Arı yatağına girdi: Sadece 30 dakika...
BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Dursun Ünal tarafından oluşturulan arı yatağı görenleri şaşırtıyor.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde de (GETAT) görev yapan Uzm. Dr. Dursun Ünal, Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi'nde kurduğu tıbbi aromatik bahçesinde arı ve arı ürünlerinin sağlık için kullanılmasına (apiterapi) yönelik çalışmalar yapıyor.
Ünal, çalışmalar kapsamında bir kabin içinde bulunan 4 kovan üzerine yerleştirilmiş arı yatağı oluşturdu.
Arı sesi dışında giriş olmaması için özel izolasyon kullanılan ahşap kabindeki yatağa uzananlar, arıların kanat seslerini dinliyor.
Altı yıl önce hazırlanan yatağı deneyimlemek için talepte bulunan 100 kişi bu hizmetten ücretsiz olarak faydalandı