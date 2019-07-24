Bursa'da Fetullah Gülen için yaptırılan malikane kararı tartışma yarattı savcı duruma el koydu

15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu Fetullah Gülen için Bursa'da yaptırılan malikanenin, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sami Şentürk'e iadesi kararı tepki çekmiş tartışmalara neden olmuştu. İşte milyonlarca liraya yapılan süper lüks malikaneyle ile ilgili ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.