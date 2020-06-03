Bursa'da düğüne bir gece kala öldürülen gelin! Nişanlısının tuhaf iddiası

Gelinlik almaya gidecektik

Yunus Emre Akar, savunmasında nişanlısını dövdüğü suçlamasını reddederek şunları söyledi:

-"Gelinlik almaya gidecektik. O gün nedenini bilmediğin sinirli hali vardı. Ailesinden ayrılma üzüntüsü vardı. Elindeki çantasını, salona girdiğinde çekyatın üzerine attı. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine bazen iş yerinde bazen de evinde kriz geliyormuş. Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım.